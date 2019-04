Imparare la danza con James Pett e Travis S C-Knight

È in programma domenica 28 aprile al Centro Studi La Torre di Ravenna (via Paolo Costa 2) il Workshop di danza contemporanea con James Pett e Travis S C-Knight. I due giovani professionisti, forti della recente esperienze lavorativa con la famosa compagnia londinese Wayne McGregor Company, hanno deciso di intraprendere un ‘viaggio’ alla ricerca di un innovativo linguaggio artistico, sperimentandosi in produzioni auto-firmate.

A proposito dell’appuntamento del 28 aprile, Pett ha dichiarato: “La Danza è una forma di espressione e desidero che al Seminario IDA le persone sondino il modo di esprimersi personale. Vorrei condurle a vedere le cose in modo differenze e magari cambiarle da dentro”.

Programma del seminario

9.30-10 — Iscrizioni e tesseramenti

10-11.30 — Tecnica Contemporanea

(pausa di 15 minuti)

11.45-13 — Repertorio e Partnering

(pausa pranzo di un’ora)

14-15.30 — Esplorazione e Composizione coreografica

(pausa di 15 minuti)

15.45-16.45 — Sharing del materiale composto

fino alle 17 — Conclusione con Domande&Risposte

La partecipazione al Seminario è aperta a tutti gli allievi di danza dai 13 anni compiuti. Per tutti coloro che decideranno di iscriversi, sono previste quote agevolate se versate entro il 12 aprile.