Corso di cucina e cena con gli ex concorrenti di Masterchef

Sabato 15 settembre a Darsena Pop Up, dalle ore 18,30, gli ex concorrenti di Masterchef 6 Alain Stratta e Roberto Perugini, accompagnati da Silvia Macrì, terranno un breve corso di cucina gourmet della durata di 2 ore e mezza (al costo di € 35,00).



Dopo aver imparato nuove cose dal mondo culinario, per chi lo desidera, dalle ore 21,00 sarà servita una cena di 5 portate a base di pesce con degustazione di vini abbinati, al costo complessivo di € 45,00.



Per chi deciderà di partecipare ad entrambi gli eventi è previsto uno sconto di € 10,00 sul totale.



Per partecipare all'evento è richiesta la prenotazione al numero verde 800 30 70 60 attivo tutti i giorni dalle 9,00 alle 21,00.