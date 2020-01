Tanto gusto con il corso di cucina egiziana

Mercoledì 5 febbraio dalle ore 17:00 alle 21:30 all'Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo continua il viaggio culinario alla scoperta delle cucine del Mediterraneo con la cucina egiziana che utilizza e rielabora ingredienti tipici della cucina mediterranea con uno sguardo ai sapori mediorientali. Il corso teorico pratico di cucina con degustazione finale è a cura dello chef Federico Scudellari.



Il corso di cucina, articolato in varie tappe come un vero e proprio viaggio, prevede una parte teorica iniziale a cui segue la pratica diretta nella quale i partecipanti, con l’aiuto dello chef, si cimenteranno con i vari piatti del menù servito alla cena finale.

Ogni serata prevede infatti una cena completa, dall’antipasto al dolce, che consentirà di assaggiare ciò che si è preparato, per scoprire e conoscere gli ingredienti non solo con gli occhi ma soprattutto con il palato.



Numero massimo partecipanti 15



Si prepara il seguente menù:

Molokhia (zuppa di malva)

Hummus con Dukkah alle nocciole

Tamiya (frittelle di fava) con insalata Baladi

Kofta con Ful Ahdar bel Laban (polpettine di agnello con insalata di fave e yogurt)

Umm Ali

Corso completo comprensivo di ricettario e cena finale € 50,00 (per i soci Slow Food)



Info e prenotazioni ENTRO IL 2 FEBBRAIO: email slowfoodbassaromagna@gmail.com o tel. 347 4524084