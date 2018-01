Corso di disegno base: dalla natura morta al corpo umano

L’Associazione Acquerellisti Faentini organizza a partire da giovedì 8 marzo presso la propria sede in Via Canal Grande 46 a Faenza (Centro Sociale Corbari) per cinque giovedì consecutivi dalle 20.30 alle 22.30 un corso di disegno base dal titolo “Disegnare in cinque mosse” tenuto dall’insegnante Marinella Zaccherini.

Il corso, per un massimo di 12 persone di ogni età, è riservato ai soci dell’Associazione Acquerellisti (tessera associativa 10 Euro) e del Centro Sociale (12 Euro). Le lezioni trattano di: strumenti: matite, sanguigne, carboncini, penne, ecc.; tecniche: linea, tratteggi, sfumato, puntinato; Natura morta: copia dal vero, schema costruttivo, composizione, chiaro scuro, luce e ombra; Alberi: schemi, linee costruttive ed espressive, disposizione nello spazio; Il corpo umano: modulo costruttivo semplice; Approfondimento della tecnica preferita, individualmente, su uno o più soggetti trattati.

Martedì 27 febbraio alle 20.30 per gli interessati, durante l’abituale serata di libero laboratorio artistico, si terrà in sede associativa la presentazione del corso. Per ulteriori info ed iscrizioni (entro martedì 27 febbraio) contattare Marinella al 349/1283093, e-mail: mellazak@gmail.com

La sede associativa è aperta ogni martedì dalle 20.30 alle 22.00 per il tesseramento.