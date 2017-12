Un corso di sfoglia per riscoprire la cucina della nonna

Il 2 gennaio al centro sociale Borgo si aprono le iscrizioni per partecipare a un corso di sfoglia per riscoprire i segreti della cucina della nonna e imparare a usare il mattarello (“e sciadur”).

Cinque le lezioni, a partire dal 15 gennaio 2018, programmate il lunedì sera dalle ore 20.30, nei locali del centro sociale di Faenza, in via Saviotti, e tutte incentrate sulla preparazione dei primi piatti romagnoli.

Questo il programma del corso: il 15 gennaio la prima lezione dedicata alla preparazione della sfoglia e delle tagliatelle, il 22 gennaio si passa alla pasta ripiena e agli strozzapreti, il 29 gennaio è quindi la volta di tortelloni e tagliolini, poi passatelli e garganelli (il 5 febbraio), per chiudere, il 12 febbraio, con una lezione su maltagliati e cappelletti.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 19.00, al centro sociale Borgo (via Saviotti 1; tel. 0546 32558 - 335 5715099; e-mail: csocialeborgo@racine.ra.it; sito internet: www.centroborgofaenza.racine.ra.it).

Le iscrizioni si chiudono il 12 gennaio (i posti sono limitati).