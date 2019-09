Un corso formativo per i proprietari di cani

Cinque lezioni per conoscere meglio il cane, il proprio o quello che si sta per accogliere. Parte infatti lunedì 7 ottobre la sesta edizione del corso formativo promosso dall’ Ufficio Educazione alla sostenibilità e benessere animale del Comune, in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale.

Il corso è aperto a tutti i proprietari, attuali e prossimi, di cani per conoscerli meglio e gestirli con attenzione e senso di responsabilità, evitando errori comuni e false credenze e migliorando la convivenza.

Si tratterà di cinque lezioni, a carattere teorico-pratico, che si svolgeranno il 7, 14, 21, 23 e 28 ottobre, dalle 20.30 alle 23, nella sala Buzzi in viale Berlinguer 11 e verteranno su tecniche di educazione e modalità di relazione.

Gli incontri verranno tenuti da professionisti del settore: un medico veterinario specializzato in comportamento animale, un medico veterinario del Servizio veterinario Ausl, un addestratore Enci – Centro Golden Dog.

In particolare gli argomenti trattati riguarderanno il comportamento del cane, il benessere, la prevenzione e la relazione cane/proprietario, le tecniche di educazione e la legislazione relativa alla detenzione di cani.

Durante l’ultima lezione è previsto un test finale che permetterà a chi avrà partecipato ad almeno due incontri di ottenere il patentino previsto dal decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2009 - percorsi formativi per i proprietari dei cani.

È previsto un contributo di partecipazione forfettario di 60 euro.

L’iscrizione può essere fatta anche la prima sera del corso.

Per iscrizioni e informazioni: Ufficio Educazione alla sostenibilità e benessere animale, piazzale Farini 21, tel. 800.09.95.77, mail dirittideglianimali@comune.ra.it.