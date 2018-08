Ferragosto 2018: party, concerti e sagre dalla spiaggia alla collina

Una due giorni di grande festa ci attende per il Ferragosto, con un weekend inedito che ci propone un martedì e un mercoledì quanto mai divertenti.

Nei dintorni di Ravenna, ci sono tanti appuntamenti. Martedì e mercoledì prosegue a Marina di Ravenna la Festa del Mare con tutte le sue bontà da assaporare, mentre a Filetto si conclude la Festa della Madonna di Sulo. E poi ci sono tanti concerti: vigilia in piazza San Francesco a Ravenna con la musica popolare dei Liguriani, all'Hanabi di Marina di Ravenna c'è il live di Ron Gallo, mentre la sera di Ferragosto a Lido di Classe spunta il talentuoso violinista Martino Colombo. Ancora mercoledì al Touché-Santafé di Marina di Ravenna arriva ospite il rapper Ernia.

Sulla spiaggia di Cervia, ormai si sa, il giorno di Ferragosto prevede lo sbarco degli autori che arrivano a bordo delle imbarcazioni storiche. La sera invece si scatena la festa con il Ferragosto on the Beach del Fantini Club che propone musica live, cena e balli sfrenati in pista.

A Faenza, in piazza Nenni, si festeggia la vigilia con tanta musica: sul palco il Trio Italiano e i Defajence. E nel giorno di Ferragosto non si ferma nemmeno Palazzo Milzetti che dedica una visita speciale alle origini della festa.

Invece al Parco del Cardello di Casola Valsenio, martedì si possono ascoltare Riccardo Tesi e la Banditaliana.

Il Bagnacavallo Festival fa tappa alla vigilia di Ferragosto a Boncellino con la musica dei Contrada Lamierone.