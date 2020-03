Un seminario sulle costellazioni familiari sistemiche

Domenica 29 marzo, dalle 9:30 alle 19:30, all'Erboristeria di Frate Vento a Ravenna si tiene un seminario per approfondire la conoscenza delle Costellazioni familiari sistemiche.

Le Costellazioni Familiari sono un efficace metodo di presa di coscienza e risoluzione delle più diverse problematiche: dallo stato di malessere psicologico a sintomi fisici o a qualsiasi conflitto relazionale con le persone significative della nostra vita in ambito familiare o lavorativo.



Dopo un’introduzione teorica sulle leggi che governano il sistema familiare, si procederà ad esplorare il campo morfogenetico relativo alle dinamiche relazionali con i membri della propria famiglia di origine, con partner, figli, colleghi di lavoro, o più in generale con chiunque si senta di avere un conflitto, disagio o difficoltà che non si riesca a comprendere, allo scopo di scoprirne le cause profonde, la cui consapevolezza ci apre la strada alla vera riconciliazione.



È gradita la prenotazione: 0544.873059 - 393.9374116 - info@janhu.it



PROGRAMMA



• Presentazione dei partecipanti

• Spiegazione su come funzionano le Costellazioni Familiari Sistemiche

• Il ruolo dei rappresentanti

• Domande

• Meditazione Guidata in preparazione al lavoro

• Sessioni di costellazioni

pausa pranzo

• Sessioni di costellazioni

• Saluti finali