Personaggi in costume e scenografie spettacolari: Star Wars conquista Ravenna

Si avvicina il tempo di Ravenna Strikes Back, il grande evento che calamita tutti gli appassionati di Star Wars nella zona della Darsena, con epicentro le Artificerie Almagià, cantiere principale delle attrazioni. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre va in scena questo evento unico nel suo genere che vanta, oltre a scenografie incredibili e gruppi in costume, anche artisti e ospiti vicini alla serie cinematografica, tra cui Tim Rose.

Impero Galattico vs Alleanza Ribelle

Da sempre in contrapposizione, ma questa volta uniti per lo stesso obiettivo: l’Impero Galattico e l’Alleanza Ribelle sono i protagonisti indiscussi di tutto l’evento. Oltre alle scenografie in scala, il pubblico incontra infatti personaggi in costume portati dai due gruppi ufficiali e riconosciuti da Lucasfilm Ltd: 501st Legion Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base.

La 501st Legion Italica Garrison è nata ufficialmente in Italia nel 2001, il gruppo è cresciuto arrivando a contare circa duecento membri operativi in tutta Italia. La 501st Legion internazionale è il più grande club di costuming imperiale Star Wars, presente in più di 100 Stati. Fondato nel 1997 negli Stati Uniti, si è espanso arrivando a superare nel 2017 più di 11.000 membri attivi. La 501st Legion è l’unico gruppo di costuming imperiale ufficialmente riconosciuto ed autorizzato da LucasFilm come testimonial chiamato a partecipare ad eventi di carattere ludico ed iniziative di beneficenza o volontariato tramite le numerose Garrison nazionali.

La Rebel Legion Italian Base è stata fondata, a livello mondiale, nel 2000 come risposta alla 501st Legion imperiale, Rebel Legion è stata creata da e per chi è interessato nel replicare accurati costumi degli eroi del lato chiaro di Star Wars: cavalieri Jedi, piloti e truppe ribelli, principesse e Wookiee.

Nel tempo è cresciuta fino a diventare l’organizzazione internazionale che è oggi, presente con migliaia di membri in circa 100 Stati in tutto il mondo. La sezione italiana nasce nel 2005, ed è presente da sempre nelle più importanti fiere ludiche, spesso in compagnia della legione imperiale. Scopo principale della Legione sono le numerose attività di beneficenza.

Scenografie spettacolari

Una volta entrati nella Exhibit Hall (Almagià), attraverso uno dei corridoi della Morte Nera e “accolti” dalle truppe imperiali, il pubblico si trova immerso in alcune delle ambientazioni che hanno caratterizzato maggiormente la saga, avvolto in un atmosfera che cercha di replicare quella magia che solo Star Wars è capace di regalare.

Sono presenti veicoli e creature in scala: