Serata di musica d'autore con gli Errori di stampa

Sabato 21 dicembre c'è l'esordio della band "Errori di stampa" al Teatro Binario di Cotignola.

Alle ore 21, parte una serata all'insegna della musica d'autore, con le canzoni originali di Aldo "Haller" Settembrini voce e chitarra, accompagnato da Paolo "Nanà" Nonni alle chitarre, Gabriele Liverani al basso e Renzo "Tarapeta" Ballardini alla batteria.



Titolo della serata e': "Chissa' se per i granchi i pesci volano". Haller, l'autore delle musiche e dei testi, per definire a chi e' diretta la sua produzione dice cosi': è musica originale, per chi si sveglia nel suo mondo imperfetto, per chi dice "tutto OK" ma non e' vero, per chi sorride e vola e urla, per chi si ferma un momento, per chi ama e non riesce a dirlo, per gente come noi, eroi, ma solo di domani.