Dal museo al paesaggio: un trekking fra i murales

Oltre venti muri dipinti, la campagna, il fiume, la Linea gotica, l’isola dell’Albaràz, l’Arena delle balle di paglia, il Canale del mulino: sabato 13 aprile alle 14 a Cotignola si svolge una nuova escursione urbana (ma non troppo) per immergersi in una storia raccontata attraverso i muri dipinti.

Una visita guidata al "museo a cielo aperto" che racconta il paese, i suoi abitanti, e ovviamente gli artisti che hanno contribuito e contribuiscono alla crescita del progetto “Dal museo al paesaggio”.

Il ritrovo è al parcheggio del campo sportivo di via Cenacchio. I murales di Cotignola sono realizzati dagli artisti Gola Hundun, Reve Più, Gonzalo Borondo, Signora K, James Kalinda, Collettivo Fx, Mina Hamada, Zosen Bandido, Martoz, Irene Lasivita, Marina Girardi e Rocco Lombardi.

L’escursione è di circa 5,5 km, per una durata complessiva di tre ore; portare con sé almeno un litro d’acqua; i minorenni sono ammessi se accompagnati. Sono previsti tratti su percorsi non asfaltati, indossare scarpe idonee (da ginnastica o scarponcini). Cani ammessi purché di buona indole e condotti al guinzaglio. Conduce Matteo Mingazzini, guida ambientale escursionistica.

Per partecipare è necessario prenotare chiamando il 349 3523188 entro venerdì 12 aprile. Ulteriori informazioni sull’escursione sono disponibili sulla pagina Facebook “Romagna Sentieri”.