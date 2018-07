Cous Cous Beach Festival: sapori di mare e show cooking

Dal 3 al 5 agosto si tiene il terzo Cous Cous Beach Festival di Marina di Ravenna. Due le location scelte: l’area dello Stabulario (via delle Nazioni 8) per gli stand gastronomici e quella del Mercato del Pesce per gli show cooking del 4 e del 5 agosto. Gli stand gastronomici aprono tutti i giorni alle 19.30. I piatti di cous sono preparati utilizzando anche prodotti locali, quindi non mancano i piatti a base di pesce.

Nel weekend del 4 e del 5 agosto al mercato del pesce (via Molo Dalmazia 53), la storia sala d’asta si trasforma nella location ideale per gli show cooking. Il primo è in programma alle 20.30 a cura di Vito D’Addiego, docente della formazione di cucina e ristorazione. Prepara due ricette: cous cous ai sapori del mare adriatico; cous cous “l’orto e il mare”.

Il 5 agosto, Luca Civenni, cuoco di Marina di Ravenna cucina invece quattro piatti in una serata in collaborazione con il Marin Beach di Punta Marina e con la gelateria Sloppy. In particolare: cous così con sepiolite in casso-pipa; cous cous con brodetto d’anguilla a becco d’asino; cous cous “il ragù alla Marinara”; cous cous gelato salato (pistacchio e fondente).

Gli show cooking iniziano alle 20.30, ingresso su prenotazioni da effettuare alla mail couscous2018@email.it oppure telefonando al 347 0938719.