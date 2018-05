La Cozza di Cervia protagonista di una serie di appuntamenti gourmet

In attesa di “La Cozza di Cervia in Festa”, la kermesse del gusto che anche quest’anno terna a ravvivare il Borgomarina di Cervia dal 31 maggio al 3 giugno, una grande novità arriva sul territorio cervese. Infatti quest’anno la Cozza è protagonista di una vera e propria rassegna del gusto, che coniuga il piacere della convivialità alla delizia del palato. Dal 28 maggio all’8 giugno arrivano, in una selezione di ristoranti d’eccellenza di Cervia, gli Appuntamenti Gourmet, un programma di preziose serate promosse da Slow Food Ravenna – Sezione di Cervia. Eventi pensati per valorizzare non solo il sapore di piatti indimenticabili a base di Cozze di Cervia, ma anche per promuovere un approccio buono, pulito, giusto e sano per tutti alla filiera ittica.

"Per la pesca, come per l’agricoltura, Slow Food crede fermamente che ogni persona possa contribuire, nel suo piccolo, a bloccare gli ingranaggi di un sistema alimentare basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse - spiegano gli organizzatori -. Si tratta non solo di riscoprire gusti dimenticati, sapori diversi che il mercato globalizzato tende a far scomparire, ricette nuove o aggiornate ma, soprattutto, di approfondire le nostre conoscenze sulle comunità di pescatori, sulle pratiche di pesca antiche, sugli stili di alimentazione delle generazioni precedenti e sulle risorse conosciute e sconosciute custodite nei nostri mari".

A tal fine, per questi 12 giorni tra maggio e giugno, i ristoranti inclusi nel programma propongono nelle rispettive giornate un menù completo o proposte varie (aperitivo e degustazione) a base di Cozze di Cervia. Un vero e proprio percorso del gusto tra alcuni locali vicini a Slow Food, che permette ad appassionati e curiosi di assaggiare mille proposte diverse a base di questo grande prodotto a chilometro zero. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato e promossa dal Consorzio Cervia Centro e dal Comune di Cervia.

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI

- lunedì 28 maggio OSTERIA DEL GRAN FRITTO

Via Boito, 28 - Milano Marittima - tel. 0544 974348

- martedì 29 Maggio CAMÌ

Via Argine Sinistro, 84 - Savio di Ravenna - tel. 0544 949250

- mercoledì 30 Maggio MICRO

Via XX Settembre, 60 – Cervia - tel. 348 312 2492

- da giovedì 31 maggio a domenica 3 Giugno LA COZZA DI CERVIA IN FESTA

Borgomarina - Piazzale dei Salinari - Torre S. Michele - Magazzini del Sale

- lunedì 4 giugno CASA DEL FORMAGGIO

Piazza Andrea Costa, 40 – Cervia - tel. 0544 71300

- martedì 5 giugno RISTORANTE FELIX

Rotonda Don Minzoni, 13 - Milano Marittima - tel. 0544 991686

- mercoledì 6 giugno OFFICINE DEL SALE

Via Evangelisti, 2 – Cervia - tel. 0544 976565

- giovedì 7 giugno AL DESERTO

SS16 / Via Romea Sud, 52 – Cervia - tel. 0544 976151

- venerdì 8 giugno BAGNO CORALLO BEACH 279

Viale II Traversa, 279 - Milano Marittima - tel. 0544 991033