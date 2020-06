La Cozza di Marina in festa tra banchi d'assaggio, ristoranti e show cooking

La pregiata Cozza di Marina di Ravenna è protagonista di un gustosissimo appuntamento all’insegna dell’ambiente e della gastronomia di mare anche quest'anno. Ovviamente l’emergenza Coronavirus non consente una festa all’aperto a Marina di Ravenna come gli altri anni, ma la festa – in edizione Smart per coniugare piacere e sicurezza – si tiene dal 26 al 28 giugno con il sentimento a Marina di Ravenna e con il gusto in tavola, direttamente a casa di ogni amante della cozza o al ristorante.

Dove gustare le cozze

Il percorso della festa offre diverse possibilità. Ci sono sei chioschi online (sul sito www.lacozzadiravennainfesta.it) dove si possono ordinare i piatti e i menù a base di cozze preparati da alcuni chef locali. Oppure ci sono 56 ristoranti del territorio dove chi vuole gustare le cozze di Marina di Ravenna può richiederle nella settimana che va dal 22 al 28 giugno (ma in molti casi le cozze sono proposte per tutta la stagione e già le potete trovare in menù).

Per promuovere questo prodotto pregiato e prelibato, la Festa della Cozza di Marina di Ravenna ha stipulato anche una partnership con alcuni privati e con le catene Coop e Conad per favorire la vendita della cozza selvaggia di Marina di Ravenna sui banchi del pescato. In particolare, grazie a Coop le Cozze di Marina di Ravenna saranno anche sui banchi del pescato in provincia, a Faenza, Lugo e Alfonsine.

Show cooking, incontri e contest

La festa non finisce qui. C'è lo spazio Show Cooking dedicato alle premiere Youtube - oltre che prima visione Facebook e Instagram - dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli Incontri con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Su Instagram invece viene lanciato il contest #ilmiopiattodicozze. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.