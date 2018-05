Creazioni e decorazioni con la resina e i raggi uv

All'Officina Creativa 42 in via Le Corbusier 8 a Ravenna tornano i corsi creativi. Sabato 5 maggio dalle ore 16 si imparano a creare piccoli oggetti con la nuovissima resina UV, facilissima da usare perché non ha bisogno di essere miscelata a un catalizzatore, ma basta una torcia con luce UV e il gioco è fatto.

Durante il corso si apprendono le tecniche base e i segreti per utilizzare al meglio questo versatile prodotto.

Il corso ha un costo di 25 euro che comprende resina, un bezel di metallo che viene decorato, la torcia UV e una confezione di glitter.

Il corso ha la durata di circa due ore



Per prenotarsi chiamare al numero 0544 1690848 dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.