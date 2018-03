Cristina D'Avena canta i suoi successi e presenta il nuovo album

Sabato 31 marzo, ore 17.30, al centro commerciale Le Maioliche di Faenza si celebra la vigilia di Pasqua in musica. Ospite d'onore è Cristina D'Avena, la cantante bolognese celebre per le sue interpretazioni di sigle televisive per i cartoni animati e di canzoni per bambini.

Cristina D'Avena ha iniziato a cantare da bambina, a soli 3 anni e mezzo, partecipando nel 1968 allo Zecchino d'Oro con il celebre 'Valzer del Moscerino': da allora, non ha più smesso di cimentarsi con canzoni dedicate principalmente ad un pubblico di bambini, arrivando a pubblicare 743 brani, di cui 390 sigle tv.

Canzoni, le sue, rimaste nella memoria collettiva e nel cuore di milioni di italiani: dalla prima sigla per cartoni animati, quella del 1981 per 'Pinocchio', ai cavalli di battaglia de 'La canzone dei Puffi', 'Kiss me Licia', 'Occhi di gatto', 'Doraemon', 'Dolce piccola Remi' e decine e decine di altre, che negli anni le hanno fatto totalizzare oltre 7 milioni di dischi venduti.

Diventata ben presto un famoso personaggio televisivo, ha partecipato e anche condotto numerosi show televisivi, sia su Mediaset che sulla Rai, ed è stata super-ospite al Festival di Sanremo nel 2016.

Pochi mesi fa è uscito un suo disco di collaborazioni con altri artisti, "Duets - Tutti cantano Cristina", che contiene i suoi più grandi successi riarrangiati e incisi in duetto con 16 big della musica italiana e che l'ha riportata ancora una volta in vetta alla classifica degli album più venduti: a Faenza sicuramente proporrà alcune delle canzoni di questo album.