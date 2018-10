Il meglio delle specialità abruzzesi a Palazzo Baldini

All'interno di un percorso per conoscere le realtà territoriali di livello, lunedì 22 ottobre alle 20,30, al Palazzo Baldini di Bagnacavallo si entra in contatto con Font'Artana di Picciano che, meritatamente, si è conquistata l'appellativo di punto di riferimento della cucina abruzzese.

La cucina è gestita dal titolare Antonio con la moglie Cristina e la preziosa collaborazione di nonna Concetta che fa riverere in ogni piatto la vera cucina tradizionale abruzzese.



Il menù della serata: autunno abruzzese nel piatto (4 antipasti caldi), tajarill e cece sultano in bianco, pasta alla mugnaia, rotolino di pancetta di capra e lattarola.



In abbinamento vini dell'azienda agricola San Lorenzo - Castilenti (TE) e Torre Dei Beati - Loreto Aprutino (PE).

Il costo della serata : 42,00 euro per i soci e 48,00 euro per gli accompagnatori e gli amici non soci

Le prenotazioni per i soli 50 posti disponibili possono effettuarsi telefonando al 347 4524084

oppure scrivere slowfoodbassaromagna@gmail.com



Il menù della serata potrebbe subire variazioni in funzione della reperibilità delle materie prime

L'eventuale utile verrà inteso come contributo all'associazione Slow Food Godo Bassa Romagna C.F.:91019080398