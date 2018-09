Cucina tipica, sapori del territorio e musica alla "Festa dell'Uva" di Alfonsine

Torna la Festa dell'Uva, in centro ad Alfonsine. Il 13 e 14 ottobre ci sarà il mercatino, mentre nel tardo pomeriggio aprirà lo stand gastronomico, con possibilità anche di asporto, in cui si potrà gustare la cucina tipica del territorio. Per tutta la serata, inoltre, spazio a musica, poesie e canzoni

Non mancheranno gli assaggi dei vini delle cantine presenti e le mostre di funghi, arte fotografica, pittura, hobbistica e prodotti stagionali. Per i più piccoli, invece, c’è a disposizione lo spazio bimbi. E ancora, tante specialità tipiche, come sabadoni, sugali e l’immancabile vino, da gustare durante il giorno. La Festa dell’Uva è organizzata dalla Pro Loco di Alfonsine. Per ulteriori informazioni, chiamare 339 3268725 o 339 8503411