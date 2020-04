"Saligia", i vizi capitali dal sapore rock di Max Montanari

"Saligia" è l'acronimo con cui si usa definire l'ordine dei 7 Vizi Capitali (Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira, Accidia) usato in letteratura soprattutto dal Boccaccio. L'artista romagnolo Max Montanari, forte del motto che risuona ovunque sul web "La musica non si ferma" prende la palla al balzo e dà alle stampe un album di 7 canzoni che parlano dei Vizi capitali in chiave moderna, intitolato proprio Saligia.

Non è un album "inedito" nel vero e proprio senso della parola: nel 2005 la band PerikoloGeneriko intraprende un percorso con una major per produrre questo disco, percorso che non è mai arrivato alla sua conclusione. Oggi i PerikoloGeneriko (in cui Montanari era voce ed autore) non esistono più, ma quel disco è sempre rimasto un chiodo fisso del producer ed ex cantante della band. Per cui, approfittando dello stop a cui il mondo culturale è costretto a causa del Coronavirus, lo stesso Montanari ha deciso di far uscire l'album "Saligia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un album fortemente anacronistico la cui matrice sonora va ricercata in quel periodo musicale in cui riff, chitarre distorte e assoli la facevano ancora da padrone. A renderlo interessante i testi in italiano che attualizzano i vizi capitali rileggendoli in chiave moderna, intrecciandosi in musicalità solitamente adatte alla lingua inglese. Il primo singolo che anticipa l'album è "Fino in fondo", brano supportato da un videoclip astratto e spigoloso, che parla del vizio dell'Avarizia. Per ascoltare il brano: https://www.youtube.com/watch?v=lA51hj9sMEI