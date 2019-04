I "Cuori bruciati" del disegnatore ravennate Davide Reviati

Dal 4 maggio al 16 giugno la Manica Lunga della Biblioteca Classense ospiterà la mostra Cuori bruciati di Davide Reviati, curata da Paolo Trioschi e Massimo Marcucci.

L’inaugurazione è prevista per sabato 4 maggio alle 18.

L'esposizione raccoglie disegni originali di Reviati estratti dai pluripremiati graphic novel Morti di sonno e Sputa tre volte e in particolare dall'ultimo, inedito, Chickamauga (Else edizioni), che verrà presentato nel momento inaugurale.

Chickamauga racconta il gioco di un bambino nella violenza della Guerra di Secessione in un racconto del maestro dell'horror Ambrose Bierce splendidamente illustrato dal disegnatore ravennate, presente alla vernice insieme ai curatori e a un rappresentante dell’Amministrazione comunale per il saluto istituzionale.

A corredo della mostra sarà disponibile anche il catalogo, accompagnato da testi di Goffredo Fofi e Walter Pretolani.

L'iniziativa è promossa dall'assessorato alla Cultura, dall’Istituzione Biblioteca Classense ed è inserita nel programma di “Scrittura Festival 2019”.

La mostra osserva i seguenti orari: feriali e domenica, dalle 15.30 alle 18.30.

Chiuso ogni lunedì e il 2 giugno. Al mattino, apertura su prenotazione per gruppi e scolaresche. Info: Biblioteca Classense, tel. 0544.482116.

L’ingresso è libero.