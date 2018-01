I segreti di cura e bellezza di Caterina Sforza

In occasione della Festa della Donna, giovedì 8 marzo alle 18.00, è in programma una visita guidata alla Rocca di Riolo in compagnia di una guida d'eccezione, Caterina Sforza in persona, alla scoperta dei suoi segreti di cura e bellezza.



Costo di partecipazione: 5 € , prenotazione obbligatoria allo 0546 77450 - roccadiriolo@atlentide.net