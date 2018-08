Da Baciami Piccina a Torpedo Blu: "Canzonissima" in piazza

Si sono da poco spenti i riflettori sulla prima fortunatissima edizione del Rossini Summer Fest, andato in scena a Lugo con un'intera settimana di concerti, incontri ed eventi dedicati a Rossini. E LaCorelli è già pronta a tornare in scena, questa volta sulle note della musica leggera. L'occasione è quella offerta dalla Rassegna estiva "Ravenna Bella di Sera 2018", che anima Piazza del Popolo e le vie del centro storico di Ravenna trasformando i luoghi emblematici della città in un grande palcoscenico per cittadini e turisti, con un'offerta caleidoscopica, pensata per incontrare tutti i gusti.

L'appuntamento è per giovedì 9 agosto alle ore 21.15 in Piazza San Francesco, dove l’Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli diretto da Nicola Nieddu porterà in scena "Canzonissima", omaggio alla canzone italiana affidato alle belle voci di Cecilia Ottaviani e degli artisti del Chorus Fantasy, preparati da Annalisa Gardella.

Nicola Nieddu e Orio Conti hanno arrangiato per lo spettacolo alcuni dei più celebri brani pop del panorama musicale nostrano, per un viaggio sulla scia dei ricordi, con il tocco raffinato e suadente della voce di Cecilia Ottaviani, capace di spaziare dalle atmosfere jazz allo swing, sempre con proverbiale eleganza ed ironia.

Da Baciami Piccina a Torpedo Blu a Il pinguino innamorato, saranno tanti i successi rispolverati e riarrangiati con originalità, per una serata all'insegna dei ricordi, con il meglio del repertorio della canzone italiana d'antan e alcune piacevoli sorprese.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.