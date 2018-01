Da Bartali ai Conti di Cunio: storia e cultura si mescolano con la rassegna “Andar per nebbie”

Un cartellone culturale di sette appuntamenti da gennaio a marzo per scaldare l’inverno in attesa della primavera: il Comune di Cotignola presenta la nuova edizione di “Andar per nebbie”, rassegna invernale curata in stretta collaborazione con l’associazione Primola.

Il primo appuntamento si tiene giovedì 25 gennaio alle 21 al Teatro Binario, in viale Vassura 20. Antonio Ferrara presenta il suo libro La corsa giusta (Editore Coccole books, 2015), che racconta la storia di Gino Bartali, eroe silenzioso e “Giusto tra le nazioni”; una personalità affascinante, fatta di ruvidità, testardaggine e una certa durezza di fondo: Giusto tra le nazioni, Bartali in sella alla sua bicicletta salvò ebrei e perseguitati dal nazifascismo. Oltre all’autore, sarà presente la fotografa e illustratrice Marianna Cappelli. L’iniziativa è a cura della biblioteca comunale “Luigi Varoli”.

Per il secondo appuntamento, in programma sabato 3 febbraio alle 18, ci si sposta a Barbiano, a Villa Bolis (via Budrio 23), per la presentazione di Cotignola, dal dominio estense all’unità d’Italia (Longo Editore Ravenna, 2017) dello studioso Giordano Dalmonte. Quattro secoli di vita quotidiana, una storia sociale i cui protagonisti non sono uomini illustri, ma persone semplici, della cui esistenza si è spesso volutamente ignorata la storia. Insieme all’autore, il professor Fiorenzo Landi, già docente all’Università di Bologna, Federico Lusa, Alfio Longo e Mario Baldini, con la musica degli strumenti antichi di Roberto Romagnoli e le letture sceniche di brani di vita quotidiana degli allievi della scuola teatro “La Bassa”. L’iniziativa è a cura di Primola Cotignola e dell’Università per adulti di Lugo.

Giovedì 8 febbraio alle 21 si torna al Teatro Binario dove Giuliana Facchini e Annalisa Strada presentano Chiamarlo amore non si può (Editore Mammeonline, 2013). Ventitré scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la violenza contro le donne. A cura della Biblioteca comunale “Luigi Varoli”, in collaborazione con la compagnia Magazzino Fs.

Venerdì 16 febbraio alle 21, sempre al Teatro Binario, si svolge una serata di approfondimento sui conti di Cunio e i loro castelli: chi sono i conti di Cunio e dove si trovava il castello di Cunio di Cotignola? Dopo oltre sette secoli dalla sua ultima distruzione, l’Università di Bologna ha deciso di avviare indagini nel territorio cotignolese per scoprire cosa si conserva del castello dei conti di Cunio, protagonisti in Bassa Romagna tra il XII e il XIV secolo. I dati verranno presentati dal coordinatore sul campo della ricerca, Marco Cavalazzi; Michela De Felicibus presenterà i reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche passate realizzate in Bassa Romagna. L’iniziativa è a cura di Primola Cotignola e dell’Università per adulti di Lugo.

Venerdì 23 febbraio alle 21 il Teatro Binario è protagonista di una serata Per cuori fuorilegge e vecchie puttane (Editore E/O, 2017). Il maestro del noir Massimo Carlotto incontra il blues di Antonio Gramentieri. Conduce Corrado Ravaioli, a cura di Primola Cotignola.

La sera di venerdì 2 marzo Primola organizza i Lòm a mêrz nell’Arena delle balle di paglia di Cotignola. Durante questo rito contadino benaugurante, l’artista Oscar Dominguez realizzerà un grande vaso con la terra del posto utilizzando tecniche di cottura primitive.

Venerdì 30 marzo alle 21 la rassegna si conclude al Teatro Binario con una serata dedicata al fiume Senio: storie di acqua, di piene, di feste, di guerre, di giochi, di grano, di biciclette e di camminate. Un’idea a più menti per realizzare una nuova via di paesaggio e di storia, a piedi e in bicicletta lungo il Senio di Cotignola. Ospiti della serata saranno Massimiliano Costa (direttore Parco regionale Vena del Gesso), Domenico Sportelli (presidente dell’associazione Amici del fiume Senio), Rodolfo Gaudenzi (Primola Cotignola), Loris Venturini (geologo di Gea Progetti). Conduce Matteo Mingazzini (giornalista, guida ambientale escursionistica); a cura di Primola Cotignola e dell’associazione Amici del fiume Senio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per ulteriori informazioni, contattare Primola Cotignola al numero 349 3523188, email info@primolacotignola.it, oppure l’Ufficio Cultura del Comune di Cotignola, telefono 0545 908873, email cultura@comune.cotignola.ra.it.