Da Brahms a Ravel con il giovane violinista Matteo Cimatti

Venerdì 24 agosto alle 21 la Stagione Musicale Les Soirees Musicales, organizzata a Lido di Classe dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti, propone un Concerto del violinista Matteo Cimatti, 18 anni, considerato uno dei musicisti più interessanti della sua generazione.

Formatosi alla Scuola di Fiesole, allievo della ravennate Eleonora Poletti e del famoso Pavel Vernikov, questo precocissimo musicista si è affermato soprattutto per il rigore dello studio, delle esecuzioni e delle sue interpetazioni.caratteristiche insolite per un giovane della sua età.

Figlio di due astronomi (il padre alla Universita' di Bologna, la madre Sofia Randich direttrice dell'Osservatorio Astromico di Arcetri), giudicato dal Direttore Paolo Olmi come "coscenzioso, concentrato sul suo lavoro e quasi severo nelle sue interpetazioni", si esibisce spesso con la Young Musicians European Orchestra sia nella fila orchestrale sia come solista, e in questa veste ha eseguito e registrato per la Rai il Concerto per 4 violini e orchestra di Vivaldi, trasmesso molte volte su Rai 5.

Accompagnato dal pianista Marco Gaggini, nella Chiesa di Lido di Classe, esegue musiche di Grieg, Brahms e Ravel.

Ingresso libero.