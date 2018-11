Da Caporetto a Vittorio Veneto: la storia di quei tragici mesi

Sabato 17 novembre 2018, alle ore 21.00, presso la Sala Tamerici, via Vittorio Veneto 21, Castiglione di Ravenna, si svolgerà una serata dedicata al centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale promossa dall'Associazione Culturale Castiglionese "Umberto Foschi".

Durante l'incontro, che ha come titolo: "Da Caporetto a Vittorio Veneto", Radames Garoia, Nivalda Raffoni e Gabriele Zelli ricorderanno la storia di quei tragici mesi, in particolare: la disfatta di Caporetto, l'invasione del Friuli, la conseguente fuga dai soldati austro-ungarici e i saccheggi, le violenze e gli stupri che si verificarono. Così come verrà dato risalto alla controffensiva italiana che dapprima portò alla sostituzione del generale Cadorna con il generale Diaz, l'arruolamento dei giovani nati nel 1899, e poi la battaglia di Vittorio Veneto, la vittoria e la fine della guerra. Saranno altresì illustrate quali furono le conseguenze sociali ed economiche dopo il conflitto con la terribile pandemia influenzale, conosciuta come la "spagnola", che tra il 1918 e il 1920 causò più di 50 milioni di morti in tutto il mondo.

Nel corso della serata Giuseppe Tedaldi, fisarmonica, e Gianfranco Zozzi, voce, eseguiranno brani attinenti a quel periodo storico.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "I Gialli del Calvario. Una storia, un monumento" curato da Gabriele Zelli, stampato dalla Tipolitografia Valbonesi per conto del Comune di Forlì e del Lions Club Forlì Host, che racconta le vicende dell11° Reggimento Fanteria Brigata Casale che ebbe sede a Forlì e durante la Grande Guerra liberò Gorizia.

Ingresso libero. Al termine momento conviviale. Per informazioni Radames 347568556.