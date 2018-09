Da Cesena a Singapore in bicicletta con il diabete, la mostra racconto di Riccardo Rocchi

Dal 21 settembre al 7 ottobre al Magazzino del Sale di Cervia viene ospitata la mostra For a piece of Cake - Da Cesena a Singapore in bicicletta con il diabete di tipo I, un'esposizione fotografica di Riccardo Rocchi.

Afferma l'autore: "Il connubio fotografia-ciclismo è stato difficile, spesso la fatica del corpo mi ha obbligato a lasciare foto orfane lungo il margine della strada: se la bicicletta non si ferma la fotografia non ha pietà. Non riuscivo a stringere l’inquadratura sui dettagli perchè avevo l’impressione che togliendoli dal loro contesto li avrei svuotati di significato.

Lungo tutta la strada ci ha accompagnati la percezione di essere minuscoli su qualcosa di enorme, lo sguardo arrivava lontano e il corpo lo rincorreva, pedalata dopo pedalata. Siamo usciti dal nostro habitat, circoscritto e familiare, per entrare in uno spazio vasto e sconosciuto. Per tredici mesi non abbiamo quasi mai avuto un tetto sulla testa né tantomeno dei muri a limitare i nostri movimenti, attraverso la fatica si creava quotidianamente una connessione fortissima con gli elementi che ci circondavano. Abbiamo conosciuto il nostro corpo e i suoi limiti, abbiamo creato un forte legame con la terra che mai avevamo provato prima, abbiamo sfiorato milioni di esseri umani sempre diversi e sempre pronti ad aiutarci. Perennemente di passaggio, partivamo ogni giorno senza arrivare mai. Ne è conseguita una fotografia ampia, che vuole raccontare prima di tutto lo spazio all’interno del quale ci siamo spostati. In mezzo a tutta questa grandezza noi: piccoli, colorati, curiosi esseri, tutti forza di volontà ed energia".

