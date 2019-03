Da De Andrè a Gaber: le grandi canzoni degli anni '60

Per la rassegna "Non uno di meno" domenica 31 marzo, ore 17,00 al Mama's club di Ravenna, Gianluigi Tartaull e Luca Bombardi fanno ascoltare al pubblico Le belle canzoni della nostra storia: gli anni '60.

Negli anni 60 le canzoni erano nostre compagne: le canzonette, fatte per divertirsi e per ballare, e le canzoni più impegnate, che parlavano della realtà e volevano far riflettere.

Il progetto parla di queste ultime e racconta la prima generazione dei cantautori. Genova e Milano furono i primi centri che videro crescere questo fenomeno emergente della musica leggera italiana. Genova, più legata alla cultura francese, ebbe importanti riferimenti nel mondo degli chansonnier, ma certo non rimase indifferente alle novità del mondo anglosassone e statunitense, come Cohen e Dylan. Milano, con una vita artistica in grande movimento, e con un locale, il Derby, in cui si avvicendavano tutti quei giovani talenti che negli anni a venire sarebbero diventati protagonisti sulla scena nazionale. La “scuola milanese” è caratterizzata da quella vena di ironia, di surrealismo e di assurdità propria del cabaret. Dario fo, Iannacci, i Gufi, Cochi e Renato, ma anche il primo Gaber ne sono gli interpreti. Questo lo sfondo del programma cantato e raccontato.

Da Modugno a De Andrè, da Paoli a Gaber, da Lauzi a Battisti e tanti altri, si ripercorre con venti e più canzoni un periodo straordinario della nostra storia.