Da Lucca Comics arriva "Mary e il mostro", uno spettacolo contro la violenza

Venerdì 16 novembre 2018 alle 20.30, in occasione delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, al teatro Binario di Cotignola è in programma lo spettacolo "Mary e il mostro. Come Mary Shelley creò Frankenstein", di e con Alessia Canducci.

A duecento anni dalla scrittura di uno dei libri più letti, la storia di Mary Shelley raccontata da Alessia Canducci può rispecchiare la storia di tante donne del giorno d'oggi. Lo spettacolo mette in scena la graphic novel omonima pubblicata da “Il Castoro”, scritta in versi liberi e illustrata da Lita Judge e tradotta da Rossella Bernascone, un potente e affascinante ritratto tra parole e immagini. La storia, cupa e suggestiva, racconta la passione, l'amore e il coraggio che hanno guidato l'autrice di Frankenstein fin da giovanissima, donandole la forza di affrontare innumerevoli scelte difficili della vita, di combattere contro tutto ciò che la società di allora si aspettava dalle donne. Lo spettacolo è stato presentato al Lucca Comics and Games 2018.

La voce dell'attrice Alessia Canducci dà vita alle parole, mentre sullo schermo vengono proiettate le immagini, in un accurato lavoro di editing video realizzato da Stefano Santini; come se lo sguardo del lettore si soffermasse sulle pagine del libro, le illustrazioni si svelano e si susseguono in modo da enfatizzare passaggi chiave e tensioni della storia.

Le musiche, composte dalla violinista Desislava Kondova, enfatizzano le atmosfere evocate da parole e immagini e trasformano i temi ricorrenti della narrazione in temi musicali.

L’ingresso agli spettacoli in programma per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono a offerta libera a favore dell'associazione Demetra. Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.cotignola.ra.it.

Lo spettacolo è promosso dall'assessorato alle Pari opportunità in collaborazione con la biblioteca comunale “Luigi Varoli”.