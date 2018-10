Da Roma a Ravenna, i problemi di urbanistica nelle città d'Italia

Venerdì 19 ottobre, ore 21.00, il Circolo ARCI DOCK 61, nel programma delle iniziative politiche e culturali della prossima stagione, offre un dibattito sull’insieme delle questioni urbanistiche presentando a Ravenna l’urbanista PAOLO BERDINI e il suo recente libro “ROMA, POLVERE DI STELLE”.

Nel nostro Paese molti territori e molte città sono cresciuti in assenza di una corretta pianificazione e senza attenzione ai problemi di ordine ambientale, idrogeologico, estetico, etico e sociale che le espansioni urbane, spesso incontrollate, hanno creato e continuano a creare nel vivere quotidiano e negli equilibri fra l’essere umano e il suo ambiente di vita.

Roma, la Capitale d’Italia, è un caso paradigmatico di questa contraddizione, ma per molti versi tutto il Paese, comprese la nostra regione e la nostra città, presenta delle criticità che l’intera società civile deve affrontare, e nelle quali si confrontano le diverse concezioni dello sviluppo e della gestione del territorio.

Paolo Berdini , urbanista di livello internazionale, autore di numerosi testi di studio del territorio, è stato assessore all’urbanistica nella giunta capitolina di Virginia Raggi, dalla quale si è dimesso per contrasti sulle scelte più qualificanti di politica territoriale della Capitale, nelle quali la giunta aveva intrapreso una strada opposta alle linee presentate agli elettori. E’ stato altresì autore di analisi ed elaborazioni riguardanti il consumo del territorio e l’assetto urbanistico di tutto il Paese, nonché frequente promotore di appelli per la salvaguardia ambientale anche in Emilia Romagna.