Da Seattle il pop psichedelico di Scott Yoder

Domenica 26 agosto Scott Yoder irrompe sul palco dell'Hana-Bi di Marina di Ravenna con un live che inizia alle ore 18. Ingresso libero.

Da frontman della band The Pharmacy, Scott Yoder, songwriter e cantautore di Seattle, ha girato in tutto il mondo con il suo pop psichedelico affine alle tendenze indie rock più garage e retrò della scena della West Coast americana. Presenta il nuovo album in orario aperitivo.

Il suo primo ep da solista “Sisters Under The Mink” è uscito nel 2015 e ha segnato un certo allontanamento dalle venature psych-pop che l’avevano reso famoso nei circuiti underground. Ha girato in tour da supporto a Jessica Pratt, The Memories, Dead Meadow e Juan Wauters. Scott Yoder è un artista e cantante che mescola costumi di scena anni '80, horror e glam, a un mix di sonorità riconducibili a Ty Segall e Black Lips. Dagli inizi con il rumoroso garage pop della sua ex band The Pharmacy fino alle sue apparizioni nella formazione di Kimya Dawson, negli anni Yoder ha sviluppato un suono in bilico tra folk e rock, effettistica e psichedelia. Dopo numerosi live ed esibizioni teatrali con la sua appariscente band, nel 2016 il cantante ha presentato il suo primo album “Looking Back In Blue”, lavoro molto apprezzato dalla critica. Nel settembre 2017 il musicista ha pubblicato il nuovo singolo “Ways Of Love”, che rappresenta una sorta di ritorno alle origini del suo suono folk, un percorso a ritroso che strizza l'occhio anche a sonorità elettroniche. Il singolo è accompagnato da “Back To The Story”, brano nel quale vengono accostate atmosfere proprie di una colonna sonora western a ritmiche latin di matrice sudamericana. In questi giorni il musicista di Seattle sta affrontando una tournée europea tra Italia, Belgio, Germania e Svizzera durante la quale presenterà il suo secondo album dal titolo “A Fool Aloof”, uscito per Annibale Records.