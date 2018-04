Da Torpedo blu a Baciami piccina: le "canzonissime" de La Corelli

Appuntamento domenica 15 aprile alle ore 18.00 al Teatro Comunale di Cervia per lo spettacolo di chiusura di “Moments Musicaux”, che festeggia una terza edizione davvero fortunata, con un crescendo continuo di presenze, eco mediatica e apprezzamento del pubblico.

L’Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli diretto da Nicola Nieddu porta in scena per l'occasione «Canzonissima», omaggio alla canzone italiana affidato alle belle voci di Cecilia Ottaviani e degli artisti del Chorus Fantasy, preparati da Annalisa Gardella.

Nicola Nieddu e Orio Conti hanno arrangiato per lo spettacolo alcuni dei più celebri brani pop del panorama musicale nostrano, per un viaggio sulla scia dei ricordi, con il tocco raffinato e suadente della voce di Cecilia Ottaviani, capace di spaziare dalle atmosfere jazz allo swing, sempre con proverbiale eleganza ed ironia.

Gli ingressi allo spettacolo sono prenotabili al 339 6249299 o scrivendo a info@lacorelli.it (Biglietto Intero: 10 €; Ridotto per Iscritti alla newsletter de LaCorelli: 8 €; Ridotto per Iscritti ad una scuola di musica: 5 €; Ridotto per Studenti fino a 18 anni: 5 €. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis).