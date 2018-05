Da Verdi a Puccini, le grandi arie del melodramma italiano

Mercoledì 9 maggio (ore 20.30) è un galà lirico, pensato espressamente per 'gratificare' il gusto molto diffuso per il melodramma, a chiudere la stagione del Teatro Alighieri “Ravenna Musica”, curata dall’Associazione Angelo Mariani in collaborazione con il Comune di Ravenna –Assessorato alla Cultura.

In programma ouverture e arie dalle più famose opere di Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, compositori che fecero la storia del melodramma italiano e che portarono questo genere musicale a un enorme successo specialmente tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del’900.

Celebri arie come “Che gelida manina” da La Bohème o “E lucevan le stelle” da la Tosca di Puccini saranno intervallate dalle Sinfonie di altrettanto famose opere come il Barbiere di Siviglia o La Cenerentola di Rossini.

L’esecuzione è affidata all’Orchestra Città di Ferrara, nata nel 1992 con il sostegno di Claudio Abbado, attraverso un innovativo progetto di collaborazione con alcuni musicisti della Chamber Orchestra of Europe, creando le basi per una stretta collaborazione con il Teatro della propria città.

Nella serata, che si realizza con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la compagine affianca i cantanti, i giovani talentuosi Giuliana Gianfaldoni soprano e Riccardo Gatto tenore, e il celebre baritono Bruno Praticò.

Sul podio Massimiliano Caldi, direttore d’orchestra milanese che vanta un’ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico, apprezzato per lo stile direttoriale brillante e lineare.

Per info 0544 39837 www.angelomariani.org Biglietti da € 5,00 a € 30,00.