Dal Canada al Messico: i 5000 km di Giancarlo e Andrea

Una pedalata lunga 5.000 Km dal Canada al Messico, l’itinerario per mountain bike più lungo al mondo, tanto da essere catalogata tra le 100 migliori avventure americane dal National Geographic Adventure.

The Great Divide Mountain Bike Route si snoda lungo la Continental Divide, l’immaginaria linea che in Nord America divide i fiumi che sfociano nell’Oceano Atlantico da quelli che finiscono nell’Oceano Pacifico. Il racconto di questo viaggio è di Giancarlo Amadori che assieme ad Andrea Minelli, è partito l’8 luglio da Banff, in Canada, ed è arrivato il 6 settembre ad Antelope Wells, nel New Mexico. Il 17 gennaio alle 20,45, presso la biblioteca "Maria Goia" di Cervia, si tiene il racconta di questa avventura Inside the Divide per la rassegna Quaderni di Viaggio.

Il percorso che ha attraversato deserti, praterie e foreste, si snoda lungo le Montagne Rocciose. Un itinerario per bikers esperti, che si sviluppa quasi completamente su sterrato, con un dislivello totale di 200 Km e picchi di 3630 metri di quota, in cui si sono adattati a dormire all'aperto oppure ospitati grazie al servizio Warmshowers, l’ospitalità condivisa usata tra i ciclisti di tutto il mondo.

