Dal Canada il folk degli Ol'Savannah

Arrivano dal Canada e durante il tour europeo fanno tappa anche al Peter Pan di Marina di Ravenna, per un nuovo sabato live all'ora dell'aperitivo, verso le 17.30, il 19 maggio. Loro sono gli Ol’Savannah, di Montreal, e vengono a presentare il nuovo album.

La loro musica si ispira ad artisti come Tom Waits, Roscoe Holcomb, Muddy Waters, e The Pogues: un folk divertente, ma che sa anche toccare momenti di profondità e riflessione. Le loro canzoni più forti sono quelle che iniziano lentamente e improvvisamente esplodono in una furia di stomping e di riff di banjo.

La band nasce dieci anni fa come un duo fondato da Bartleby J. Budde e Speedy Johnson. Il duo comincia a suonare brani acustici su piccoli palchi, per poi affacciarsi su uno stile di blues influenzato prima dal Mississippi style di John Hurt e Fred McDowell. Attualmente i membri sono cinque con tre album e due EP all’attivo.

La line up è composta da: Bartleby J. Budde – banjo/bazouki/voce; Mike Gavrailoff – basso; Speedy Johnson – chitarra/armonica/voce; Ram Krishnan – batteria/mandolino/voce; Kevin Labchuk – accordion/harmonium/voce.