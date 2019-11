Dal classico al popolare, un live senza confini per le quattro Chitarre Bizantine

Sabato 9 novembre, alle 21.30, le Chitarre Bizantine conquistano il palco del Mama's Club di Ravenna.

Sul palco Egidio Collini, Roberto Zabberoni, Amedeo Annecchiarico e Raimondo Raimondi.

Il quartetto Chitarre Bizantine nasce dalla comune passione per la chitarra e per gli strumenti a corda in genere. Popoli e culture s’intrecciano a ritmo di musiche e danze.

Il repertorio spazia dall’arrangiamento di temi popolari alla rivisitazione di composizioni classiche e brani d’autore. Combinazioni ritmiche a tutto tondo; dalla rumba, alla tarantella, ai tempi dispari dei Balcani. “La voce delle corde”in particolare propone brani del repertorio chitarristico sudamericano e mediterraneo; dai valzer venezuelani alle magie andine, Napoli e la Spagna, Grecia e ritmi dell’Est Europeo.

Musiche di Francisco Tarrega, ZequinhaAbreu, Pixinguinha, Barrios Mangorè, Intiillimani, Calace, Vivaldi oltre a composizioni originali.

Ingresso: 12 euro