Dal museo al trekking: escursione urbana alla scoperta dei murales

Sabato 7 aprile alle 14 ci sarà un’escursione urbana alla scoperta dei murales di Cotignola. Una vera e propria visita guidata a un "museo a cielo aperto", per conoscere la storia di un paese, dei suoi abitanti, e ovviamente degli artisti che hanno contribuito al progetto “Dal museo al paesaggio”.

Il ritrovo è al parcheggio del campo sportivo di via Cenacchio, da qui partirà la passeggiata fatta di nove tappe per scoprire altrettanti murales (anzi, qualcuno in più) realizzati negli ultimi cinque anni; all’arrivo al Parco Bacchettoni ci sarà un piccolo rinfresco a cura di Primola, prima di tornare al punto di partenza.

I murales di Cotignola sono realizzati dagli artisti Gola Hundun, Reve Più, Gonzalo Borondo, Signora K, James Kalinda, Collettivo Fx, Mina Hamada, Zosen Bandido, Martoz, Irene Lasivita, Marina Girardi e Rocco Lombardi.

L’escursione, della durata di circa 3 ore, è adatta a tutte le età; il percorso è di circa 5,5 km; i minorenni sono ammessi se accompagnati. Si consiglia di indossare scarpe comode (da ginnastica o scarponcini) e sono previsti tratti su percorsi non asfaltati. Cani ammessi purché di buona indole e condotti al guinzaglio. In caso di maltempo l’escursione sarà rimandata a data da destinarsi (il 2 marzo sarà data comunicazione a tutti gli iscritti sull’eventuale rinvio). Conduce Matteo Mingazzini, guida ambientale escursionistica (Facebook: Romagna Sentieri).

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al 349 3523188 entro le 18 di venerdì 6 aprile; posti limitati. È un’iniziativa di Primola Cotignola.