Dal seminario al palcoscenico: la straordinaria autobiografia di Sgabanaza

Mercoledì 1 luglio, alle 21, per la rassegna di appuntamenti culturali "Capit Incontra", al bagno Luana Beach di Marina di Ravenna si tiene la presentazione del libro "Io, Sgabanaza" con Pier Giuseppe Bertaccini (Sgabanaza) e Vania Rivalta.

Voleva fare il prete, tanto che fino ai vent’anni ha frequentato il seminario, ma è diventato un simbolo della risata e della spirito romagnoli. Per la prima volta, Pier Giuseppe Bertaccini, alias Sgabanaza, si racconta in un libro che dall’infanzia arriva fino a oggi e che sorprenderà il lettore.

Non mancano le celebri barzellette in cui si svela l’essenza stessa del romagnolo, il gusto per il politicamente scorretto, per la risata grassa, per la ruvidezza delle espressioni e per il modo conflittuale di vivere il rapporto tra marito e moglie.

Ma accanto a Sgabanaza c’è Pier Giuseppe Bertaccini, uomo di famiglia, legatissimo alla moglie, ex dirigente bancario con una cultura umanistica raffinata, impegnato nel volontariato e nella politica, amante della poesia dialettale. Raccontando la sua vita si racconta un pezzo di storia di Forlì, della Romagna e, in certa misura, anche di un Italia che sta scomparendo.