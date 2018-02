Dal teatro al museo: tanti appuntamenti per la Festa della donna

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, Ravenna propone un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza e promossi dal Comune, dagli istituti scolastici, da associazioni e coordinamenti femminili.

Si tratta di iniziative non solo di festa e celebrative, ma anche utili per analizzare le conquiste sociali, politiche ed economiche e per riflettere sulle azioni utili a contrastare discriminazioni e violenze.

Si comincia venerdì 2 marzo alle 16 nella sala Don Giovanni Minzoni del Seminario arcivescovile in piazza Duomo con “Il canto è un albero d'argento”, testi di Nevio Spadoni, lettura a due voci con Francesca Serra e Nevio Spadoni, a cura di Centro italiano femminile – Comitato comunale Ravenna.

Lunedì 5 marzo alle 17.30 nella Casa delle donne, in via Maggiore 120, “Tandem linguistico speciale 8 marzo”. Si tratta di un'occasione di scambio e conoscenza conviviale in più lingue a cura del gruppo Cittadine del mondo della Casa delle donne in collaborazione con le ragazze richiedenti asilo di Casa Maria e Casa Dunya – cooperativa società Dolce.

Martedì 6 marzo, alle 21 al Teatro Socjale di Piangipane, in via Piangipane 153, “Voci di donne 2018“ manifestazione letteraria. E’ previsto l’intervento musicale a cura di Arte Teatro Socjale con Raffaello Bellavista-baritono, Giulia Ricci-pianoforte, Christian Ravaglioli-pianoforte, Daniela Peroni-voce; spettacolo di danza a cura della scuola di danza classica e moderna La soffitta delle arti di Mezzano, conducono la serata Anita Guardigli e Carla Scala dell’associazione Asja Lacis. L’iniziativa è a cura dell’assessorato al Decentramento in collaborazione con Pro loco Piangipane, Fondazione Teatro Socjale, Scuola di musica e teatro Arte Teatro Socjale Biblioteca Fuori...Legge Piangipane e associazione Asja Lacis. L’ingresso è libero.

Mercoledì 7 marzo alle 12 nella sala del Consiglio della Residenza municipale il Comitato unico di garanzia del Comune (Cug) incontra i/le dipendenti per presentare l'attività svolta nell'anno 2017 su tematiche relative al benessere lavorativo; dalle 14 alle 18 nella sede di CittAttiva in via Carducci 14 “Stare insieme”, incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; a seguire rinfresco; a cura di associazione Romania Mare e CittAttiva.

Alle 19.30 nella sala Kojak in via Staggi 4 a Porto Fuori 1998/2018 ventesimo anniversario dell'associazione “Festa della donna”. Apericena con accompagnamento musicale a cura di Susy e Claudio canzoni emozioni, a seguire sorteggio a premi. L’ingresso costa 12 euro, è prevista la prenotazione entro sabato 4 marzo telefonando al 331/5772884 oppure al 338/2165756, a cura di Associazione 8 Marzo Donne di Porto Fuori.

Alle 20.30 nella ex scuola elementare di Ragone, avrà luogo “Petali Rosa”, lettura scenica con la regia di Roberto Bettoli. A seguire incontro–dibattito con Carla Baroncelli, giornalista e scrittrice. buffet con mimosa a cura del Comitato cittadino di Ragone con il patrocinio del Comune.

Giovedì 8 marzo dalle 7.30 in piazzetta Einaudi “distribuzione di mimosa“, a cura dell’ associazione Udi Ravenna e in via Diaz a cura dell’associazione Linea Rosa. Alle 10.30 al Teatro Rasi in via Di Roma 39 va in scena lo spettacolo, rivolto alle scuole di secondo grado e alle 20.30 rivolto alla cittadinanza (ingresso 10 euro), “Libera Te”, sulla violenza di genere, progetto coordinato da Gabriella Floro Flores, regia e sceneggiatura di Rossella Floro Flores, a cura di Associazione Culturale Ditutticolori.

Alle 15 nella sala espositiva PR2 in via D'Azeglio 2, “Heimat”, mostra fotografica di Chiara Pavolucci, apertura straordinaria con aperitivo e incontro con l'autrice, a cura dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

Alle 21 al Palazzo dei Congressi in Largo Firenze “Concerto per la festa della donna” con la pianista Emma Pestugia, a cura di Emilia Romagna Concerti, Regione Emilia Romagna, assessorato alla Cultura del Comune, associazione CIF, associazione Soroptimist, associazione Fidapa; posto unico non numerato al costo di 8 euro, ridotto 5 euro; biglietteria del Teatro Alighieri in via Mariani 2; per informazioni telefonare allo 0544/249244 oppure scrivere a erconcerti@yahoo.it

Venerdì 9 marzo dalle 14 alle 18 nella sede di CittAttiva in via Carducci 14 “Stare insieme”, incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; a seguire rinfresco; a cura di associazione Romania Mare e CittAttiva; alle 20.30, nella sala Ettore Zannoni, in piazza della Repubblica 5 a Mezzano “Io l'8 ogni giorno! La violenza sulle donne”, incontro a cura di Ylenia Greco, promosso da Anpi e Cgil spi Mezzano e associazione Percorsi di Mezzano. Alle 21.30 al Mama's Club in via S. Mama 75, presentazione del libro “Sebben che siamo donne” di Paola Staccioli, con la presenza di Silvia Baraldini, a cura di Mama's Club circolo Arci Scintilla.

