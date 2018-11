Dal valzer alla tarantella, musica senza confini con Lame da Barba

Proseguono sabato 17 novembre gli appuntamenti della rassegna culturale di Bottega Matteotti, a Bagnacavallo. Alle 21 il gruppo Lame da Barba presenterà al pubblico un concerto che spazierà dal valzer alla tarantella, dalla Grecia ai Balcani, passando per l’Armenia per ritornare poi in Italia.

La band è formata da Francesco Paolino e Alessandro Predasso (chitarra, mandola, mandolino), Stefania Megale (clarinetto, sax soprano e tenore) e Alberto Mammollino (percussioni, tamburi a cornice).

L’ingresso è a offerta libera.

La rassegna proseguirà sabato 1 dicembre alle 21 con No, Mr. Scrooge!, concerto in collaborazione con associazione musicale Doremi assieme a Daniela Peroni (voce), Luca Bonucci (pianoforte), Michele Antonellini (letture e commenti).

Il programma è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso, in collaborazione con Bottega Matteotti e con il patrocinio del Comune. La direzione artistica è di Michele Antonellini.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.