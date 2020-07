Dal vivo le indimenticabili colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone

Serate in musica al Parco Piancastelli di Fusignano. Durante la serata del 16 luglio sono eseguite le indimenticabili colonne sonore che Nino Rota scrisse per i capolavori di Federico Fellini come Amarcord, Otto e Mezzo, Le notti di Cabiria, La Strada, La Dolce Vita; la seconda parte sarà invece dedicata ad Ennio Morricone e al lontano west di Sergio Leone con le musiche di Giù la testa, Il buono, il brutto, il cattivo oltre che The Mission e Nuovo Cinema Paradiso.

Lo spettacolo è arricchito dalla proiezione dei relativi film durante l’esecuzione. Sul palco Stefano Nanni (pianoforte), Luciano Zadro (chitarra), Matteo Salerno (flauto), Travaglini (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria).

Prima dello spettacolo, dalle 18.30 alle 19.30, si tiene l’esibizione delle band giovanili della Scuola di musica, coordinate da Francesco Laghi, nell’ambito del progetto “Musica Ragazzi!”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. I concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria telefonando all'Urp al numero 0545 955653/668.