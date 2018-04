Dal workshop alla mostra: gli scatti de "Il Sale d’Inverno"

Continuano le iniziative a MUSA museo del sale di Cervia. Sabato 14 aprile apre la mostra Il Sale d’Inverno. Sono gli scatti dei partecipanti al laboratorio di fotografia “Scatta al Museo” che già dal 2014 è attivo ogni anno presso il museo del sale.

Il workshop intende approfondire il mondo della immagine fotografica nelle sue varie forme, dalla produzione alla divulgazione passando attraverso tecniche, consigli, modalità e pratica sul campo. In occasione di alcune uscite sul territorio sono stati realizzati gli scatti fra i quali sono state scelte le immagini più belle e significative per l’esposizione dal titolo “Il Sale d’Inverno” che sarà visitabile fino al 17 giugno in orario di apertura del museo Una bella visione del nostro patrimonio naturalistico delle saline nel periodo invernale.

L’inaugurazione della mostra si tiene sabato 14 aprile alle ore 17.00 alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Cervia Michela Lucchi.

Guida nel percorso di studio e di attività è Manuela Guarnieri, appassionata fotografa che fin dal primo anno organizza insieme al museo del sale la realizzazione dei laboratori e della mostra finale. Le attività fotografiche degli appassionati e dei frequentatori del workshop continueranno poi insieme al neonato gruppo di fotografia attivo già da qualche mese

Gli autori delle foto: Denise Ferraresi, Sabrina Rocchi, Romea Pilotti, Natalina Vallerani, Manola Garavini, Erik Prati, Monica Valmaggi, Franca Panzavolta, Daniele Prati, Cristiana Zanella, Daniela Piccinini, Mara Miserocchi, Elisabetta Pedersoli, Gabriele Bernabini.