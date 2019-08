Dall'America arrivano le grandi voci della lirica

Venerdì 9 agosto piazza San Francesco a Ravenna risplende con la serata Lirica sotto le stelle.

Un concerto di Opera e Musical con studenti selezionati nelle migliori scuole di New York, Juillard School - Manhattan School - Mannes School. Una serata in cui l’energia e l’entusiasmo dei giovani newyorkesi la fanno da padrone e in cui il pubblico trasformerà la consueta emozione in entusiasmo. In ogni concerto le arie e i duetti d’opera verranno contrappuntati da song del Musical Theatre di Broadway, rendendo il concerto oltremodo vario e piacevole.

Alle 20,45 apre il concerto il pianista Matteo Bragonzoni. Alle 21.15 Lirica sotto le stelle.