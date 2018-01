Dalla classica di Debussy e Ravel, agli anni '60 dei Kriptoniani

Nuovo weekend di musica al Mama's Club di Ravenna.

Venerdì 26 gennaio ore 21.30, serata di classica. Sul palco Debussy et Copains Ensemble Ravel con la soprano Gabriella Morigi,Filomena De Pasquale al flauto, Vincenzo Taroni al violoncello e Adriano Tumiatti al pianoforte.

In collaborazione con l’Associazione Culturale Italia-Francia e l'Associazione "Amici di Chartres".

Ingresso: 5 euro.

Sabato 27 gennaio ore 21.30 sul palco ci sono I Kriptoniani.

Gruppo mitico degli anni60 nato nel 1965 col nome "i kriptoniani" da un'idea di 4 studenti del liceo artistico di Ravenna. i componenti del gruppo dopo aver suonato per 7 anni decidono di sciogliere la formazione musicale per intraprendere carriere diverse. Nel 1988 la band si riforma con la voglia di rivivere musicalmente i favolosi anni ‘60 riproducendo le cover di quegl'anni e alcune degli anni successivi. Il gruppo formato da 6 elementi molto affiatati, assieme da 29 anni, ricerca nelle serate la comunicativa con il pubblico e la partecipazione dello stesso per poter ottenere una serata divertente e appagante per i musicisti e per il pubblico Alessandro Raffaeli (sandro): chitarra e voce; Giuseppe Polmonari (beppe):basso e voce; Roberto Cricca (cricca): tastiere e voce; Stefano Buratti (bubu); batteria e voce; Valter Guidi: voce; Maurizio Sangiorgi: chitarra.

Ingresso 10 euro.