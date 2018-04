Dalla Sicilia alla Yakutia: un viaggio tra cultura e scacciapensieri

Mercoledì 25 aprile, dalle ore 21, il Cinema Arci Gulliver di Alfonsine propone un evento di cinema e musica sicuramente originale, dedicato ad uno degli strumenti più antichi e diffusi al mondo, lo scacciapensieri, detto “marranzano” in siciliano.

La serata prevede la proiezione del film documentario “The strange sound of happiness” di e con Diego Pascal Panarello, che è presente in sala per incontrare il pubblico, e che nel corso dell'evento suona il “marranzano”, lo strumento che ha rappresentato una svolta nella sua vita e che lo ha spinto a partire dall'assolata Sicilia per raggiungere le pianure siberiane della Yakutia, dove lo scacciapensieri è uno strumento spirituale e simbolo nazionale.

Questo viaggio, fisico, mentale, spirituale al tempo stesso, è raccontato in modo ironico e creativo nel film, rappresentando un'occasione più unica che rara per scoprire il mondo sconosciuto della Yakutia, con i suoi personaggi indimenticabili, e uno strumento dal suono ipnotico e ancestrale come lo scacciapensieri.

Ingresso unico € 6,00