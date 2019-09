Dalle regate in soitaria all'adrenalinica Dakar, i romagnoli Fantini e Schiumarini raccontano le loro imprese

Un racconto in doppia veste per scoprire due mondi, due sport, apparentemente distanti. Questo è l’obiettivo di Desert 2 Ocean, un evento che vede seduti allo stesso tavolo due sportivi romagnoli, Andrea Schiumarini, pilota Dakar, e Andrea Fantini, navigatore oceanico, che attraverso le loro storie accompagnano il pubblico alla ricerca degli elementi in comune tra l’Oceano e il Deserto.

Il 28 settembre alle ore 18.30, presso il Fantini Club di Cervia e nel contesto del 15° Motors Beach Show - Auto e moto sulla spiaggia, si svolgerà infatti l’incontro con i due sportivi romagnoli pronti a portare alla scoperta delle regate oceaniche e dei raid nel deserto.

La stretta di mano tra Schiumarini e Fantini è il perfetto incipit di un racconto a due voci, dove l’elemento oceano incontra l’elemento deserto, fino a scoprire le tante similitudini di due mondi apparentemente diversi e distanti. Le dune di sabbia e le onde oceaniche diventano così entità distinte ma create e modellate da un agente comune: il vento.

Sarà anche un viaggio, attraverso le storie e le immagini dei due protagonisti, che farà rivivere e conoscere nei dettagli i grandi eventi sportivi dei rally raid, come la mitica Dakar, e delle regate in solitario che hanno scritto la storia della vela oceanica.