Il mitico Dan Peterson porta il suo libro sulla spiaggia di Cervia

Torna la rubrica degli “Incontri con l’Autore” sulla spiaggia Fantini Club di Cervia con un personaggio molto amato da sportivi e non solo. Venerdì 5 luglio Dan Peterson presenta al pubblico il suo nuovo libro: Non Fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente. Che cosa la vita e lo sport possono insegnare.

Come si fa a diventare il numero uno nello sport e nella vita? Ce lo spiega Dan Peterson, per gli amici sportivi e non sportivi solo "Coach": è forse l'americano più famoso d'Italia, l'allenatore fenomeno della Virtus Bologna e dell'Olimpia Milano, l'uomo che ha inventato il basket moderno e poi ci ha spiegato la Nba e il wrestling in tv. Ora di anni Peterson ne ha ottantatré, ma gira ancora l'Italia e il mondo, pensa veloce e va che è una scheggia.

L’appuntamento è alle ore 16.30. L’ingresso è gratuito.