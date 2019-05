“Dance on the tree”, uno spettacolo sulla vita di Julia Hill

Martedì 28 maggio alle 21 all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti 2, la compagnia Magnifico teatrino errante presenta lo spettacolo teatrale “Dance on the tree”.

Lo spettacolo ripercorre la storia vera di Julia Butterfly Hill, la ragazza che negli anni ’90 in California visse per due anni sopra una sequoia alta 60 metri, per salvare l’albero e l’intera foresta.

Il gruppo Magnifico teatrino errante si compone di attori con disabilità e non, e lavora sia sul piano artistico, sia sociale, nella convinzione che la valorizzazione dei singoli talenti e l’attenzione alla qualità e ai contenuti delle opere presentate, siano una strada per veicolare un reale messaggio di integrazione.

L’ingresso è a offerta libera.