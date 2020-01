DancEr: i professionisti dell’hip hop arrivano a scuola

Torna per il terzo anno consecutivo, fra i banchi delle scuole di quartiere di Bologna e Ravenna, il progetto dancER e, ancora una volta,i grandi professionisti dell’Hip Hop entrano a scuola in qualità di insegnanti per offrire corsi gratuiti dedicati ai ragazzi dagli 6 ai 14 anni delle periferie cittadine.

Novità a Lido Adriano dove le Scuole Medie Dante Alighieri apriranno le porte della loro nuova palestra per accogliere ancora più bambini e aumentare, con la collaborazione del vicino Centro CISIM, la partecipazione del progetto dancER3.

Da gennaio a giugno 2020, i corsi di Hip Hop, Break Dance e Street Dance didancER3 portano nel quartiere Navile di Bologna e a Lido Adriano (CISIM e Scuole Dante Alighieri) tre insegnanti residenti molto speciali, Raffaella Siano (Boobi), Giulia Pizzonia e Serena Sésé Ballarin, con l’intento di facilitare l’inclusione e promuovere una sana aggregazione dei ragazzi, attraverso un’attività fisica divertente ma anche disciplinata.

All’interno delle scuole saranno allestite vere e proprie sale prove in cui si terranno i corsi differenziati per età e livello dei partecipanti. Anche per il 2020 l’iscrizione è completamente gratuitae i corsi sono aperti a tuttii giovani che vorranno ballare con dancER3 anche se non iscritti alle Scuole interessate.

Nel mese di giugno, alla fine del corso, si terrà il consuetospettacolo finale, l’appuntamento più atteso dalle famiglie e dal quartiere, che vedrà esibirsi sul palco i ragazzi di dancER3 a fianco degli insegnanti e alle più importanti scuole di danza del territorio.

I corsi di Lido Adriano

Corso fino a 10 anni: mercoledì, ore 16.45 – 17.45 alle Scuole Dante Alighieri (via Tono Zancanaro, Lido Adriano)

Corso dagli 11 anni: mercoledì, ore 17.45 – 18.45 alle Scuole Dante Alighieri (via Tono Zancanaro, Lido Adriano)

Inizio lezioni: mercoledì 22 gennaio