Dang Dang: in scena il super gruppo romagnolo

Dang Dang ed Enri Zavalloni infiammano la serata di sabato 20 gennaio al Bronson di Madonna dell'albero con un live che comincia alle ore 21.30. Ingresso gratuito entro le 23.

I Dang Dang, sorta di super-gruppo romagnolo, si presentano in questa occasione dal vivo con due ospiti speciali, Paolo “Pelo” Gradari (The Nightwolf) direttamente da 64 Slices Of American Cheese, e Cazale al sax. In apertura Enri Zavalloni, il "mago della tastiera vintage". Un'attitudine che nel corso del tempo si è evoluta integrando sonorità di frontiera, atmosfere a 8 bit e sintetizzatori digitali.

I Dang Dang si formano nel 2012, dall’incontro tra Matteo Castagnoli (The Chics, Ghost of Bell Star, Walls of Lymbo, 64 Slices of American Cheese) e Fabio Borroni (Akemi). Cominciano a provare qualche brano con Emanuele “Meme” Fantini (The Chics, The Last Killers) alla batteria e Mattia Mercuriali (Amycanbe) al basso e sintetizzatori.

Dopo aver composto i brani che finiranno sul primo LP, Meme e Mattia lasciano la band per motivi personali e Fabio e Matteo decidono di portare aventi il progetto ugualmente, registrando con mezzi di fortuna il primo disco, completamente autoprodotto, aiutati da alcuni special guest: Paolo Gradari (64 Slices of American Cheese, Amycanbe, Caffè Sport Orchestra) al sax e Massimiliano Amadori (Opez, Consorzio Portuali, Walls Of Lymbo) alle chitarre.

Le batterie verranno registrate da, e con, il fondamentale supporto di Alessandro “Gomma” Antolini (Gomma, Nevica su 4.0) che tuttora è membro attivo della band. Successivamente nel 2015, vengono inseriti Nicola “Rospo” Bustachini (Sybian, The Chics) al basso, e Lara Zambelli (Sybian) ai sintetizzatori e alla voce.

Il disco dei Dang Dang verrà poi remixato allo Stone Bridge Studios di Andrea Cola (Sunday Morning) e distribuito autonomamente in formato digitale. Un suono che incorpora il post punk dei primi anni ’80 con suggestioni anni ’00 cupe e gotiche, con l’utilizzo originale del sax. Un concentrato di sonorità anni 80, si muovono tra new wave, post punk e dark blues.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com