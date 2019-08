Daniela Rubboli racconta i suoi “Lieti calici”, storie tra musica e vino

Martedì 3 settembre, alle ore 21, sotto la Torre San Michele in piazzale Maffei, nel cuore della vecchia Cervia – o nella vicina Sala Culturale in caso di maltempo –, si fa festa grande per l’editore Carlo Bonacini di Artestampa di Modena per la pubblicazione dell’ultimo libro del giornalista e musicologo modenese Daniele Rubboli “Lieti Calici”. Bonacini e Rubboli sono infatti protagonisti a Cervia di un evento intitolato “Come eravamo” inserito nel ciclo delle manifestazioni di “Cervia a lume di candela”.

Rubboli con i suoi “Lieti calici” ha in realtà realizzato una profonda indagine sui vini, italiani e stranieri, dal Sangiovese allo Champagne, dal Chianti al Bordeaux protagonisti nel gran teatro della musica e, partendo dall’opera lirica, ha indagato l’operetta, il musical... senza dimenticare la romanza da salotto e anche la canzone. In questo modo il lettore è accompagnato in una memoria musicale che va da Balilla Pratella a Francesco Guccini, da Mozart a Gaber, da Giuseppe Verdi ai Casadei e a Laura Pausini.

La serata romagnola, organizzata dall’Associazione Culturale Menocchio e dal Consorzio Cervia Centro, ha come moderatore il giornalista Michele Marolla e l’animazione musicale affidata alla cantante Monica Poletti accompagnata da un gruppo musicale locale.